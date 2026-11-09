 

«Это все, что останется после меня» — в Москве закрылась»Новая газета»

09.11.2026, 21:48, Разное
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9 ноября 2026 года прекратила свое существование «Новая газета». Журналисты покинули редакцию, расположенную в Потаповском переулке. Закрылся и музей Анны Политковской, располагавшийся в ее рабочем кабинете.

После последней планерки в редакции были сняты портреты Анны и других сотрудников издания, которые были убиты за свою журналистскую деятельность: Юрия Щекочихина, Игоря Домникова, Натальи Эстемировой, Натальи Бабуровой, а также сотрудничавшего с «Новой» юриста Станислава Маркелова.

«Закрытие редакции не означает конца проекта. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Потому что «Новая газета» – это не полосы, не сайт. Это идея. Идея, цель жизни для тех, кто здесь работает. А это убить невозможно. И закрыть невозможно. Мы будем жить», – заявил главный редактор Сергей Соколов. Однако прощальная фотография была сделана под песню ДДТ «Это все, что останется после меня».

Сооснователь «Новой», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов обратился к международному сообществу: «Мы находимся в моменте, когда фактически перестала действовать та часть Конституции, которая относится к политическим и гражданским правам граждан. Нельзя в этом винить самих граждан, особенно замечательное молодое поколение. Я очень прошу разделять людей и власть в России. Нам очень нужна ваша помощь»

Закрытие газеты прокомментировали и в Кремле. «Было бы неверно говорить, что уходит эпоха независимых российских СМИ. Вы знаете, что российские СМИ весьма многогранны, они мультимедийные, они развиваются быстро и существуют, и развиваются в условиях достаточно жесткой конкуренции. Конечно, год от года какие-то СМИ перестают существовать, их место занимают новые СМИ. Это обычный ротационный процесс», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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