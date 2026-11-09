Обойтись без простуды. Названа категория людей, которым не заболеть помогает популярный витамин

Систематическое употребление аскорбиновой кислоты способно почти в два раза понизить вероятность развития респираторных инфекций у лиц, подвергающихся колоссальному физическому напряжению, к примеру, у марафонцев или триатлетов. При этом для рядового обывателя данный витамин не служит надежным барьером от заражения, хотя и способен незначительно ускорить процесс выздоровления. К такому выводу пришли медики из Соединенных Штатов и Соединенного Королевства. Об этом рассказывает «Газета.ру» со ссылкой на издание Daily Mail.

Специалист в области биохимии и биофизики из Университета Орегона Адриан Гомбарт указывает, что описанный феномен зафиксирован в пяти научных работах. В поле зрения исследователей попали люди, чьи тела испытывали пиковые нагрузки. Считается, что именно из-за предельного истощения ресурсов организма его защита от вирусов дает сбой.

В то же время для людей со стандартным ритмом жизни регулярный прием аскорбинки практически не влияет на статистику заболеваемости. Масштабный мета-анализ от Кокрейновского содружества, объединивший 29 работ и свыше 11 тысяч участников, не подтвердил профилактическую ценность добавки для широких масс.

Как заявляют специалисты, аскорбиновая кислота способна смягчить симптомы недуга, если начать ее пить загодя, до пика эпидемии. Указанный выше обзор показывает, что срок течения болезни уменьшается в среднем на 8% у зрелых людей и на 14% у юных пациентов. Если переводить это в часы, то при стандартной семидневной простуде это выигрыш в половину суток для взрослого и целые сутки для ребенка.

Помимо этого, ученые рассмотрели влияние иных препаратов. Цинк, согласно анализу 34 публикаций, способен отнять у болезни около двух суток, но степень доверия к этим цифрам пока мала. Более того, увлечение высокими дозами несет угрозу: перебор данного элемента в теле грозит развитием малокровия и снижением минеральной плотности костной ткани.

Медики подчеркивают, что ни один аптечный препарат не дает стопроцентной гарантии от вирусных атак. Минимизировать шансы на инфицирование позволяет соблюдение базовых правил: качественный ночной отдых, грамотно составленный рацион, поддержание тонуса мышц и строжайшее соблюдение чистоты рук.

Изображение: разработано Мagnific.