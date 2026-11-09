Рубио заявил, что Израиль — достаточно богатая страна, чтобы покупать у США оружие

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль больше не нуждается в американской военной помощи, поскольку его экономическое положение позволяет самостоятельно оплачивать закупки вооружений в США.

«Что касается вопроса финансирования, я думаю, что мы уже прошли этот этап. Очевидно, что Израиль перерос этот уровень», – заявил Рубио в беседе с журналистами 9 ноября, пишет JFeed.

«Израиль теперь достаточно богатая страна, чтобы стать покупателем. Израильтяне могут покупать у нас оружие, но нам больше нет необходимости финансировать эти закупки», – добавил госсекретарь.

Рубио охарактеризовал решение как свидетельство зрелости Израиля и перехода к новому этапу отношений между двумя странами.

В ходе той же беседы госсекретарь затронул ситуацию в секторе Газы, в том числе последствия дождей и наводнений, а также призывы Совета Безопасности ООН увеличить поставки гуманитарной помощи в преддверии зимы. Рубио заявил о необходимости улучшения условий жизни населения сектора Газы и выразил надежду, что ООН сможет мобилизовать необходимые для этого ресурсы.

Отдельно Рубио прокомментировал позицию США по вопросу международной судебной юрисдикции. Он подчеркнул, что Вашингтон выступает против попыток распространить юрисдикцию международных судов на государства, не присоединившиеся к соответствующим договорам. По словам Рубио, речь идет не о защите Израиля, а о сохранении американского суверенитета.

«Сегодня это Нетаниягу, завтра это может быть американский лидер. Дело не в конкретных людях, а в претензии на юрисдикцию в отношении стран, не являющихся участниками договора. Если бы мы хотели подчиняться этой юрисдикции, мы бы присоединились. Но мы этого не сделали», – заявил госсекретарь.