 

Европейская еврейская ассоциация вручит Премию царя Соломона сыну свергнутого шаха Ирана

09.11.2026, 20:18, Разное
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Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана и один из лидеров иранской оппозиции в изгнании, получит Премию имени царя Соломона (King Solomon Award) за поддержку еврейских общин и борьбу с антисемитизмом. Церемония награждения состоится 9 ноября в польском Кракове в рамках конференции Европейской еврейской ассоциации (EJA).

Как пишет The Jerusalem Post, награда будет вручена Пехлеви на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом и памяти жертв Холокоста. Конференция проходит в годовщину «Хрустальной ночи» – массовых еврейских погромов в нацистской Германии 9-10 ноября 1938 года.

Пехлеви прибыл в Польшу после посещения Бельгии и Германии. В Брюсселе он встретился с европейскими политиками, призвав усилить давление на иранские власти. Во Франкфурте ему вручили премию свободы Фонда Фридриха Наумана.

10 ноября участники конференции посетят бывший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, где состоится церемония памяти жертв Холокоста.

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