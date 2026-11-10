 

США эвакуировали самолеты с британской авиабазы из-за угрозы со стороны Ирана

10.11.2026, 7:33, Разное
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Американские военные 9 ноября перебросили несколько самолетов с авиабазы Королевских ВВС Великобритании Милденхолл на другие аэродромы из-за предполагаемой угрозы со стороны Ирана. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, подробности характера угрозы не раскрываются.

По сведениям издания, сначала с базы были выведены два американских самолета-заправщика, направившихся в Германию, затем последовали другие самолеты. При этом командование ВВС США охарактеризовало перемещения авиации как плановую ротацию. Официального подтверждения того, что Иран готовил нападение на базу, пока нет.

Одновременно были усилены меры безопасности на авиабазах Милденхолл и Лейкенхит на востоке Англии. Уровень угрозы повышен до FPCON Charlie, который вводится при наличии разведывательной информации о вероятности террористического нападения. Американские военные подтвердили усиление мер защиты, но отказались объяснить его причины.

Это уже второй подобный случай за последние недели. В начале октября США вывели 12 стратегических бомбардировщиков B-1 с британской авиабазы Фэрфорд после получения разведывательной информации о возможной атаке беспилотников, которую, предположительно, готовил иранский «Корпус стражей исламской революции». Тогда сообщалось о намерении атаковать американские самолеты и военнослужащих на территории Великобритании.

Новые меры безопасности принимаются на фоне продолжающегося противостояния США и Ирана. Президент Дональд Трамп накануне заявил, что возобновление масштабных боевых действий, по его мнению, не потребуется, однако американские вооруженные силы готовы к новой операции в случае провала дипломатических усилий.

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