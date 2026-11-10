В Канаде приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы преступник, обстрелявший еврейскую школу

Суд Монреаля (Канада) приговорил 23-летнего Абдиразака Махди Ахмеда к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за стрельбу по зданию еврейской религиозной школы «Мерказ а-Тора» в ноябре 2023 года, спустя месяц после нападения ХАМАСа на Израиль.

Как пишет JNS, преступление было совершено ранним утром 12 ноября 2023 года. В момент нападения здание иешивы было пустым, никто не пострадал. Полицейские обнаружили три пулевых отверстия во входной двери и четыре гильзы калибра 9 мм. Следователям удалось установить причастность Ахмеда к стрельбе благодаря анализу ДНК и данным о местоположении его мобильного телефона.

Ахмед был задержан в мае 2024 года, а в сентябре 2026 года признал себя виновным в стрельбе из огнестрельного оружия с созданием угрозы для окружающих. Прокуратура и защита совместно рекомендовали назначить ему наказание сроком 66 месяцев. При этом обвинение признало, что не располагает достаточными доказательствами антисемитского мотива преступления. Вынесенный приговор учитывает время, уже проведенное осужденным под стражей.

За три дня до нападения обстрелу подверглись та же иешива и другая еврейская школа Монреаля. Однако следствие не установило причастности Ахмеда к этим эпизодам.

Канадская организация «Бней-Брит» приветствовала решение суда, подчеркнув необходимость привлечения к ответственности виновных в нападениях на еврейские учреждения. Представители организации выразили обеспокоенность ростом насилия против еврейской общины Канады и участием молодых людей в подобных преступлениях.