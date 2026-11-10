В Конгрессе США инициирована процедура импичмента главы Пентагона. Трамп выступил в его защиту

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает министра обороны Пита Хегсета и не намерен отказываться от него в случае импичмента. Заявление прозвучало после того, как член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси внес резолюцию о начале процедуры импичмента главы Пентагона.

«Он проделал исключительно хорошую работу. Я буду на его стороне», – заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Президент подчеркнул роль Хегсета в военных операциях против Ирана и в Венесуэле. Масси, выступившего с инициативой импичмента, Трамп назвал неудачником и резко раскритиковал его действия.

Как пишет Associated Press, Масси обвиняет Хегсета в злоупотреблении полномочиями, нарушении Конституции США и выполнении незаконных приказов. В частности, претензии касаются начала войны против Ирана без санкции Конгресса, американской военной операции против хуситов в Йемене, а также действий вооруженных сил США в Венесуэле, где в январе 2026 года был захвачен президент Николас Мадуро.

В резолюции, состоящей из восьми пунктов обвинения, рассматриваются и другие действия Пентагона, включая удары по предполагаемым наркоторговцам в Карибском море и восточной части Тихого океана, а также предполагаемые нарушения правил защиты гражданского населения в ходе военных операций.

Как отмечает Roll Call, голосование по инициативе Масси может состояться уже в среду, 11 ноября. При этом руководство республиканского большинства может попытаться заблокировать рассмотрение вопроса или передать резолюцию профильному комитету.

Если Палата представителей одобрит импичмент, вопрос перейдет на рассмотрение Сената, который должен будет решить вопрос об отстранении министра от должности. Для этого потребуется поддержка двух третей присутствующих сенаторов.

Инициатива Масси выдвинута на фоне политических последствий войны с Ираном и поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября. Демократы, получившие большинство в обеих палатах Конгресса нового созыва, намерены провести расследования решений администрации Трампа, связанных с военными действиями на Ближнем Востоке.