Роскосмос разрабатывает биорегенеративные системы для дальних космических полетов

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10.11.2026, 8:15, Разное
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Изображение сгенерировано нейросетью

Роскосмос ведет разработку биорегенеративных систем, которые воспроизведут в космических условиях ключевые процессы, характерные для земной биосферы. Как отметил руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов, подобные технологии станут особенно актуальны для миссий в дальний космос.

Баканов подчеркнул, что на сегодняшний день в распоряжении специалистов есть методы очистки воздуха, восполнения водных запасов и поддержания требуемых параметров среды на борту, которые успешно применяются в текущих полетах. Однако для продолжительных экспедиций такой набор возможностей оказывается недостаточным.

Существующие системы не позволяют решить ряд важных задач, так как продукты приходится привозить с Земли, требуется утилизация органических отходов, а потенциал привычных средств жизнеобеспечения серьезно ограничен. Именно поэтому ведется работа над биорегенеративными системами, цель которых — воссоздать в космосе естественные биосферные процессы.

Биорегенеративные системы жизнеобеспечения (БСЖО), они же BLSS (Bioregenerative Life Support Systems), представляют собой замкнутые искусственные экосистемы, которые обеспечивают поддержание жизнедеятельности экипажа за счет использования живых организмов.

Ключевое отличие БСЖО от традиционных физико‑химических систем, используемых на МКС, состоит в принципе работы. В классических системах очистка воздуха и воды осуществляется с помощью технических устройств, а питание поставляется с Земли. Биорегенеративные же системы опираются на имитацию природных циклов планеты и позволяют в автономном режиме вырабатывать кислород, производить продукты питания и получать чистую воду.

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