В нескольких областях Украины сообщили о сильных толчках и звуках взрывов

В ночь на 10 ноября многие жители Киева, Житомира, Винницы и Днепра сообщали о сильных толчках и громких звуках, напоминающих взрывы. По свидетельствам некоторых очевидцев, в домах дрожала мебель, открывались двери и осыпалась штукатурка. Об этом пишет украинское агентство УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным 24 Канала, автоматическая система Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зарегистрировала предполагаемое событие около 00:26, однако его параметры не были определены. Официального подтверждения землетрясения не поступало.

Информация уточняется.