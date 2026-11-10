ВСУ — ночью перехвачены 135 БПЛА. МО РФ — сбиты 155 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 10 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 162 ударных БПЛА (из них – 96 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 135 беспилотников (в том числе 70 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 19 локациях и падения обломков в 9 локациях. Причинен ущерб в Кировоградской области, атакованы объекты критической инфраструктуры Кривого Рога, в Кременчуге зафиксированы попадания по промышленному предприятию. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 10 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Краснодарского края и Крыма. В частности, был атакован 123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе Новгородской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.