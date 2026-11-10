Уголовные дела в отношении новоизбранных депутатов Конгресса США будут прекращены по приказу генпрокурора

Новый генеральный прокурор США Мухаммед Мбаппа распорядился прекратить всё уголовное и административное преследование в отношении депутатов и сенаторов, избранных в Конгресс США на последних выборах. В общей сложности ущерб по прекращённым делам от краж, разбойных нападений, вандализма и угона машин составляет 3,1 млн долларов.

Генпрокурор заявил, что сумма ущерба, нанесённого народными избранниками белым супрематистам, «ничтожно мала по сравнению с той пользой, которую они принесут американской демократии». Сам Мбаппа вспомнил случай из молодости, когда белые полицейские из национальной неприязни мешали ему и друзьям торговать выращенными ими растениями в своём районе. Целью своей каденции генпрокурор назвал полное искоренение предрассудков относительно реквизиции личных транспортных средств, мобильных телефонов и наличности в пользу угнетённых групп населения.

«Давно пора понять, что эпоха ограничений и притеснений закончилась, – заявил новый генпрокурор. – Теперь никого не будут безнаказанно репрессировать за то, что он позаимствовал ресурсы у какого-нибудь жирного белого кота, чтобы прокормить семью. Я лично знаком с многими конгрессменами, которых несправедливо преследовали много лет назад, а с двумя даже вместе делил камеру в молодости. Это отличные люди и вместе мы построим новую Америку».

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