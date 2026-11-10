 

Уголовные дела в отношении новоизбранных депутатов Конгресса США будут прекращены по приказу генпрокурора

10.11.2026, 9:00, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Новый генеральный прокурор США Мухаммед Мбаппа распорядился прекратить всё уголовное и административное преследование в отношении депутатов и сенаторов, избранных в Конгресс США на последних выборах. В общей сложности ущерб по прекращённым делам от краж, разбойных нападений, вандализма и угона машин составляет 3,1 млн долларов.

Генпрокурор заявил, что сумма ущерба, нанесённого народными избранниками белым супрематистам, «ничтожно мала по сравнению с той пользой, которую они принесут американской демократии». Сам Мбаппа вспомнил случай из молодости, когда белые полицейские из национальной неприязни мешали ему и друзьям торговать выращенными ими растениями в своём районе. Целью своей каденции генпрокурор назвал полное искоренение предрассудков относительно реквизиции личных транспортных средств, мобильных телефонов и наличности в пользу угнетённых групп населения.

«Давно пора понять, что эпоха ограничений и притеснений закончилась, – заявил новый генпрокурор. – Теперь никого не будут безнаказанно репрессировать за то, что он позаимствовал ресурсы у какого-нибудь жирного белого кота, чтобы прокормить семью. Я лично знаком с многими конгрессменами, которых несправедливо преследовали много лет назад, а с двумя даже вместе делил камеру в молодости. Это отличные люди и вместе мы построим новую Америку».

 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.11 / 75-летняя итальянка пожертвовала свой дворец детям Газы

10.11 / Секрет крепкого рукопожатия: ученые нашли связь между популярным напитком и силой мышц

10.11 / Суд разрешил проведение повторного процесса по делу Линдси Клэнси, убившей своих детей

10.11 / ВСУ — ночью перехвачены 135 БПЛА. МО РФ — сбиты 155 БПЛА

10.11 / Сосуд из прошлого. Археологи обнаружили следы неизвестной культуры в Западной Сибири

10.11 / В нескольких областях Украины сообщили о сильных толчках и звуках взрывов

10.11 / Роскосмос разрабатывает биорегенеративные системы для дальних космических полетов

10.11 / Армия КНДР испытала новое торпедное оружие

10.11 / Новая реальность Голливуда — Paramount-Warner ставит $30 миллиардов на ИИ, а звезды сдают в аренду своих цифровых двойников

10.11 / США эвакуировали самолеты с британской авиабазы из-за угрозы со стороны Ирана

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике