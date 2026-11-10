 

Актер Рассел Брэнд, признанный виновным в изнасиловании, приговорен к 10,5 годам тюрьмы

10.11.2026, 10:33, Разное
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Королевский суд Саутварка в Лондоне приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы актера Рассела Брэнда, признанного виновным в изнасиловании поклонницы и трех эпизодах сексуальных домогательств.

Срок за изнасилование составил девять лет, за остальные преступления – от восьми до 15 месяцев. Приговоры за домогательства будут отбываться последовательно, они поглотят один другой.

С поклонницей Брэнд познакомился на одном из выступлений в западном Лондоне, инцидент произошел в 2009 году. Он также был признан виновным в том, что в 2004 году в баре в центре Лондона приставал к сотруднице MTV, трогая ее за интимные части тела, в 2005 году целовал и трогал другую женщину на ее рабочем месте, а в 2009 году совершил сексуализированное насилие в отношении еще одной женщины, которую принудили сделать ему массаж.

Отметим, что коллегия присяжных, состоявшая из восьми мужчин и четырех женщин, оправдала актера по двум отдельным обвинениям в изнасиловании и одному обвинению в покушении на непристойное нападение. Присяжные совещались около восьми с половиной часов.

Представитель полиции после оглашения вердикта суда заявил, что Брэнд, ранее состоявший в браке с американской поп-звездой Кэти Перри, «использовал свое влияние, положение и известность для эксплуатации женщин и совершения преступлений сексуального характера в отношении них».

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