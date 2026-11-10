В Якутии добыли редкий голубой алмаз массой 2,74 карата

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10.11.2026, 12:30, Разное
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Голубой алмаз | Изображение: Минпром Якутии

На Накынском кимберлитовом поле, расположенном в Якутии, добыли редкий кристалл, масса которого составила 2,74 карата. Он стал первым в истории российской алмазодобычи зафиксированным экземпляром голубого алмаза, относящегося к типу IIb, одному из наиболее редких и дорогостоящих типов драгоценных камней в мире.

Необычный оттенок алмаза объясняется присутствием бора — его атомы встраиваются в кристаллическую решетку, заменяя углерод. Кроме того, кристалл отличается сверхвысокой чистотой. Именно сочетание весьма редкого цвета и высокой чистоты придает камню особую ценность для ювелиров.

В данное время специалисты компании АЛРОСА завершают работы по огранке кристалла и собираются представить его публике в конце этого месяца. Над камнем в течение 2026 года трудятся 11 опытных мастеров, так как работа с таким уникальным алмазом требует большого мастерства и высокой точности.

Накынское месторождение | Изображение: Википедия

Голубые алмазы высоко ценятся среди коллекционеров и поклонников ювелирного искусства по всему миру — этот тип в природе встречается даже реже, чем алмазы розового оттенка. Такие камни представляют собой действительно исключительное явление, ведь их уникальность складывается сразу из нескольких факторов — редкой окраски, чистоты и богатой геологической истории.

С научной точки зрения находка тоже представляет большой интерес. Она доказала, что на данном якутском месторождении встречаются борсодержащие алмазы типа IIb, что дает ученым новые данные для исследования процессов, при которых формируются алмазы в земных недрах, и подтверждает наличие в Якутии очень редких образцов этих минералов.

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