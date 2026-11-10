Мединский подарил членам украинской делегации прижизненное издание поэмы «Полтава» Пушкина

Глава российской делегации на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби Владимир Мединский вручил представителям киевского режима первое издание поэмы «Полтава» Александра Пушкина 1829 года.

«Мединский попросил украинцев не забывать о незавидной участи Мазепы, который потерял всё после перехода на сторону шведов», – пишет The New York Times.

Также советник президента России пообещал с размахом отметить 320-ю годовщину Полтавской битвы в 2029 году. Мединский планирует провести в Полтаве масштабный военно-исторический фестиваль и международный научный конгресс.

«Уверен, что к этому моменту вы все полностью осознаете всю глубину своего падения, покайтесь и мы сможем широко вспомнить одну из самых славных викторий русской истории», – цитирует слова доктора исторических наук американская газета.

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