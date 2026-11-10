Загадка плато Наска: в детском захоронении нашли останки девочки-циклопа

Совместная работа археологов и специалистов по древней ДНК принесла удивительный результат: в одном из могильников на перуанском плато Наска найдены останки младенца с редчайшим пороком — циклопией. Обычно дети с такой анатомией не выживают после рождения, пишет ТАСС.

Ученые под руководством Ларса Ферена-Шмитца из Калифорнийского университета в Санта-Крузе вели раскопки в долине Пальпа. Всего им удалось изучить около тридцати погребений, которые местные жители создали в IV–V веках нашей эры.

Внимание исследователей привлекла одна погребальная урна. Внутри покоились два младенца, которым на момент гибели было всего несколько месяцев от роду. Один из детей оказался носителем циклопии. При этом уродстве у ребенка полностью отсутствует нос, а два глазных яблока срастаются в одну огромную структуру по центру лица, из-за чего останки напоминают мифического одноглазого великана.

Столь редкая аномалия — она встречается лишь раз на сто тысяч новорожденных — заставила команду провести глубокий генетический анализ. Специалистам удалось извлечь пригодную для чтения ДНК из костей обоих детей. Выяснилось, что обе девочки были девочками, но у них были разные матери.

В геноме ребенка с пороком ученые обнаружили лишнюю 13-ю хромосому. Именно эта мутация чаще всего и вызывает развитие циклопии. Это позволило профессору Ферену-Шмитцу и его коллегам сделать однозначный вывод: странная форма черепа — это результат генетической ошибки, а не результат каких-то жестоких ритуалов или внешнего воздействия на плод.

Самым важным социальным итогом работы стало понимание отношения древних людей к таким детям. Несмотря на пугающий внешний вид младенца, индейцы наска не изменили своим традициям. Они поместили тело девочки-циклопа в ту же урну, что и тело ее здоровой соседки. Это наглядно показывает: необычный облик ребенка не стал поводом для того, чтобы нарушить устоявшиеся правила погребения. Судя по всему, для культуры Наска эти дети были равны в смерти.

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Изображение: разработано Мagnific.