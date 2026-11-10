Ученые нашли ответ, почему женщины обычно мерзнут сильнее чем мужчины

Исследователи установили, что женские особи грызунов испытывают потребность в среде, которая на 4 градуса теплее, чем комфортная для мужских особей. В основе этого явления лежат специфические кожные датчики тепла и влияние мужского полового гормона.

Восприятие тепла кожей осуществляется особыми белковыми структурами на окончаниях нервов. При смене температуры эти каналы открываются, пропуская ионы внутрь клетки. Это рождает импульс тока, идущий к мозгу, что позволяет зверьку решить, стоит ли ему оставаться на данном месте.

Ход опыта

В ходе лабораторного теста задействовали 30 самцов и 27 самок. Грызунам дали доступ к двум смежным площадкам. Первая держала стабильный нагрев в 33 градуса, а показатель второй варьировался. Видеосистема регистрировала длительность нахождения зверьков на каждой зоне.

Если вторая площадка была холоднее эталона, обе группы стремились к теплу. Однако при нагреве до 38 градусов женские особи задерживались там значительно дольше мужских. В итоге средний показатель комфорта для самцов составил 32 градуса, тогда как самки выбирали 36 градусов. При этом замеры показали, что базовая температура их тела и шкала нагрева самой кожи были практически идентичны.

Роль кожных сенсоров

При деактивации белка, отвечающего за распознавание тепла, мужские особи перестали избегать горячих зон. Их порог комфорта вырос до 35 градусов. У женских особей отключение этого же элемента нервной системы не вызвало видимых перемен в поведении.

Когда ученые заблокировали датчик прохлады, обе группы стали чаще выбирать холодные зоны. Однако женские особи при этом стали избегать тепла, тогда как отношение самцов к нагретым поверхностям осталось прежним.

Влияние тестостерона

Ученые провели гормональную коррекцию. Спустя несколько недель после того, как у самцов подавили синтез тестостерона, они стали дольше греться на пластине в 38 градусов. Напротив, женские особи, получившие инъекцию этого гормона, потеряли свой интерес к более жарким участкам. Попытки изменить настройки с помощью эстрогена или прогестерона не дали результата.

Гормон объяснил лишь долю расхождений. Так как поведенческий сдвиг наступил лишь через пару недель, авторы выдвигают гипотезу о генном уровне воздействия. Как именно сигнал проходит этот путь, пока остается тайной. Стоит добавить, что аналогичные белковые рецепторы присутствуют и в теле человека.

Результаты работы ученых опубликованы в Journal of Physiology.

Изображение: разработано Мagnific.