В России введут лицензии на потребление спиртного

Государственная дума поддержала инициативу Минздрава и Минфина о введении в России особого порядка употребления алкогольных напитков, в том числе водки, пива и вина.

С 25 декабря 2026 года желающим выпить гражданам придётся сначала сдать экзамен о пагубном влиянии спиртного на здоровье человека, пройти медосмотр и заплатить пошлину.

«Мы должны перейти к осознанному потреблению алкоголя, чтобы человек понимал про все риски. Уверен, что это позволит нам сохранить миллионы жизней наших людей», – сказал замминистра здравоохранения Иосиф Гольдштейн.

Размер пошлины на право употреблять спиртное в течение месяца составит 10 тысяч рублей для регионов, а жителям Москвы и Санкт-Петербурга придётся заплатить в 2 раза больше.

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