Учительница из Харькова, задержанная в Крыму, умерла в СИЗО Владикавказа

Учительница из Харькова Александра Казаровицкая, которая приехала к родителям в оккупированный Крым и была арестована в Севастополе, скончалась не в этом городе, как сообщалось ранее, а во Владикавказе. Об этом пишет «Новая Газета – Европа». Когда ее этапировали в столицу Южной Осетии, неизвестно.

У женщины было и российское гражданство. Она приехала в Севастополь летом 2026 года, чтобы помочь родителям продать квартиру и перебраться в Турцию, где в последнее время жила она с мужем и дочерью. Российские власти задержали ее, найдя у нее переписку с волонтером «еще до начала полномасштабного вторжения».

Официальной причиной смерти в СИЗО названо самоубийство. В одиночной женщину держали три месяца в ожидании суда. 25 октября констатировали ее смерть, она была похоронена 4 ноября в Севастополе. Основательнице языковой школы «Профессионал» было 44 года, у нее остались муж Алексей и дочь Алиса.