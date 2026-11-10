Модульная система TobenONE добавит ноутбуку три дополнительных дисплея

Китайская компания TobenONE представила магнитную модульную систему, с помощью которой можно добавить ноутбуку до трех дополнительных экранов. Проект носит то же имя, что и компания, и сейчас ищет спонсоров на платформе Kickstarter.

Все компоненты системы соединяются магнитами и подключаются к ноутбуку одним кабелем USB 2.0, который заодно подает питание. Система работает по принципу plug-and-play, дополнительное ПО ей не требуется. TobenONE состоит из 3 магнитных монтажных модулей для съемных мониторов и адаптера питания. Заявлена совместимость с ноутбуками на Mac и Windows и поддержка экранов разных размеров.

TobenONE выстраивает всю систему вокруг основной подставки: ноутбук в центре, дополнительные дисплеи сверху и по бокам. Можно подключить 1 дополнительный экран или задействовать все 3 сразу. Дисплеи ставятся как в альбомной, так и в портретной ориентации, а монтажные модули позволяют регулировать угол наклона. Система поддерживает режим расширенного дисплея: на дополнительных экранах запускаются разные приложения, а не дублируется картинка с ноутбука.

Рамки из магниево-алюминиевого сплава прочные, но легкие. Каждый монитор имеет диагональ 16 дюймов и разрешение 1920 x 1200 пикселей. Вся система весит около 3 кг и в сложенном виде занимает немного места. В будущем создатели надеются расширить ассортимент аксессуаров, подключаемых через дополнительные магнитные модули. Если краудфандинг достигнет цели, поставки начнутся в феврале 2027 года. Самый дешевый вариант на Kickstarter включает 2 монитора и стоит $489.Источник — Kickstarter