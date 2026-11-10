 

Столкновение десятков автомобилей в Болгарии, более десяти погибших

10.11.2026, 13:48, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

По меньшей мере 11 человек погибли в Болгарии в ДТП с участием 50 автомобилей. Авария произошла на востоке страны, на трассе, соединяющей Софию с Бургасом. В больницы доставлены десятки пострадавших.

Главный секретарь министерства внутренних дел Любомир Николов, прибывший на место столкновения, рассказал, что причиной стал туман. После столкновения автобуса с грузовиком произошла цепочная авария. Также сообщается, что на месте остаются заблокированные, проводится спасательная операция.

Премьер-министр Румен Радев заявил, что направил воздушные суда для эвакуации пострадавших и что намерен лично посетить место происшествия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сократила визит в Болгарию.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.11 / Роботы для освоения Марса. Сибирские специалисты создают автономную систему будущего

10.11 / Учительница из Харькова, задержанная в Крыму, умерла в СИЗО Владикавказа

10.11 / В России введут лицензии на потребление спиртного

10.11 / От шотландского пинбола до миллиардного бюджета: анатомия культурного триумфа Grand Theft Auto

10.11 / Закон природы: создать полностью прозрачный материал невозможно, считают исследователи

10.11 / Ученые нашли ответ, почему женщины обычно мерзнут сильнее чем мужчины

10.11 / В Якутии добыли редкий голубой алмаз массой 2,74 карата

10.11 / Трамп — к расследованию супружеской измены главы NVIDIA подключилось ФБР

10.11 / Мединский подарил членам украинской делегации прижизненное издание поэмы «Полтава» Пушкина

10.11 / Загадка плато Наска: в детском захоронении нашли останки девочки-циклопа

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике