Столкновение десятков автомобилей в Болгарии, более десяти погибших

По меньшей мере 11 человек погибли в Болгарии в ДТП с участием 50 автомобилей. Авария произошла на востоке страны, на трассе, соединяющей Софию с Бургасом. В больницы доставлены десятки пострадавших.

Главный секретарь министерства внутренних дел Любомир Николов, прибывший на место столкновения, рассказал, что причиной стал туман. После столкновения автобуса с грузовиком произошла цепочная авария. Также сообщается, что на месте остаются заблокированные, проводится спасательная операция.

Премьер-министр Румен Радев заявил, что направил воздушные суда для эвакуации пострадавших и что намерен лично посетить место происшествия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сократила визит в Болгарию.