Лавров — на учениях в Польше ЕС отрабатывает защиту «нацистского киевского режима»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе начавшихся в Польше учений государства Европейского Союза отрабатывают ввод войск в Украину для защиты «киевского нацистского режима».

Он также сообщил, что РФ не согласится пойти на требования европейских стран немедленно прекратить огонь в Украине. По его словам, Брюссель таким образом просто пытается выиграть время «для своих клиентов – киевского режима». Он подчеркнул, что РФ не допустит ввода на украинскую территорию европейских войск.

«Идея сформулировать четкие параметры будущей архитектуры безопасности и уже потом переходить к урегулированию собственно российско-украинского конфликта – абсолютно разумна. Но выходить на очередное перемирие, очередное прекращение огня, как бы это ни назвать, не понимая, что будет дальше – мы на это не согласимся» – заявил чиновник.

Напомним, что несколько часов назад в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США об урегулировании конфликта и прекращении военных действий. Они проходят в закрытом формате и продолжатся 11 ноября.

Предыдущая встреча в трехстороннем формате прошла в феврале. «Нынешние переговоры посвящены послевоенным интересам безопасности РФ и Украины. Мы призываем обе стороны начать всерьез думать о послевоенном будущем», – сообщил представитель американской администрации Джаред Кушнер.