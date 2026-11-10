В Эстонии признан борцом против советской власти наемный убийца «Киллер Мясник»

Суд Эстонии частично реабилитировал наемного убийцу Имре Аракаса, известного как «Киллер Мясник». Суд счел преступления, совершенные им в 70-е годы прошлого века, сопротивлением советской власти.

Согласно вердикту, который цитирует Delfi, реабилитация касается кражи резиновой лодки в ночь на 25 августа 1977 года, кражу лодочного мотора в ночь на 20 сентября 1977 года и кражу двух лодочных моторов в ночь на 9 ноября 1978 года, поскольку эти деяния были необходимы для подготовки к выезду за границу.

Суд также признал достоверными заявление Аракаса, согласно которым кража и хранение оружия и боеприпасов также являлись сопротивлением оккупационным властям. В беседе с судебными экспертами почти пять десятилетий назад он заявлял, что оружие было нужно ему для борьбы с коммунистами.

При этом в решении отмечается, что борьбой за свободу нельзя считать кражу двух зонтов из автомобиля в 1979 году. Суд постановил, что это нельзя квалифицировать как борьбу за свободу Эстонии.

В том же году Имре был приговорен к 15 годам лишения свободы. После освобождения он стал наемным убийцей, выполняющим заказы международных преступных группировок. В 2017 году Аракас был арестован в Ирландии и приговорен к шести годам заключения. После освобождения он был экстрадирован в Эстонию.