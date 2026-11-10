 

«Калашников» под патрон НАТО покажут на международном форуме

10.11.2026, 17:30, Разное
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Концерн «Калашников» примет участие в Международном форуме, посвященном обеспечению коллективной безопасности, который будет работать в Москве с 10 по 11 ноября. На мероприятии холдинг впервые представит широкой публике свои последние решения.

В центре внимания экспозиции — современное стрелковое вооружение, хотя в выставочной программе по традиции будут и уже зарекомендовавшие себя образцы, включая беспилотники, экипировку и другие разработки компании. При создании большинства оружейных новинок учитывались реальные условия эксплуатации, включая опыт, полученный в зоне СВО.

Среди ключевых экспонатов — модернизированный полноразмерный автомат АК-12 под патрон 5,45 мм, доработанный с учетом его применения в боевых действиях. Его покажут вместе с более компактными версиями. Так, укороченный АК‑12К разработан специально по запросу ВДВ и рассчитан на ведение штурмовых операций в плотной городской застройке или в стесненных условиях.

Еще одна компактная модель с индексом АК‑12СК предназначена для бойцов, для которых стрелковое оружие не является основным средством поражения — артиллерийских расчетов, операторов БПЛА или механиков‑водителей. Все варианты автомата соответствуют актуальным требованиям ведения боя и имеют преимущественно положительные отзывы с передовой.

Параллельно концерн покажет линейку на базе АК‑15, рассчитанную на патрон 7,62×39 мм — это укороченный АК‑15К, а также малогабаритный АК‑15СК. В этих моделях улучшены технические параметры, эргономика и эксплуатационные свойства — они полностью отвечают современным боевым нормативам. К этим новинкам проявляют интерес и российские заказчики, и зарубежные партнеры.

Отдельной позицией выступит автомат АК‑19 — он построен на платформе АК‑12, но рассчитан на патрон 5,56×45 мм. Этот калибр широко используется в странах, входящих в НАТО, и очень распространен по всему миру, поэтому АК‑19 ориентирован именно на экспортные поставки.

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