Финикийцы или португальцы: кто первым обогнул Африку и открыл путь на Восток

Существует предположение, что люди впервые обогнули Африку задолго до эпохи Великих географических открытий: и это были финикийцы, которые в 600 году до нашей эры вышли через Красное море на юг и вернулись в Египет через несколько лет со стороны Гибралтарского пролива. Но, о достоверности этого события историки спорят до сих пор…

Поэтому, считается, что первыми обогнули Африку все же португальцы. Это была экспедиция под руководством Бартоломеу Диаша. В поисках морского пути в Индию, португальцы вышли из Лиссабона в августе 1487 года и направились на юг. Экспедиция продвигалась вдоль западного побережья континента, попала в шторм, а затем открыла мыс Доброй Надежды на южной оконечности материка. Португальцы двинулись дальше на восток и в феврале 1488 года вышли в воды Индийского океана. Таким образом Бартоломеу Диаш и его команда стали первыми, кто обогнул Африку. Но из-за протестов команды, измученной длительным путешествием, капитан был вынужден повернуть назад, и экспедиция вернулась в порт Лиссабон в декабре 1488 года.

Тем не менее это плавание доказало, что Африку можно обогнуть с юга и что подобным образом возможно попасть морским путем в Индию. И несмотря на то, что команда Диаша не добралась в итоге до Индии, это плавание открыло португальцам дорогу к морскому пути на Восток: в 1497-1499 годах экспедиция под руководством Васко да Гама добралась до индийского порта Каликут.

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