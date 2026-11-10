 

«Что за вольницу устроили в интернете? Выборы прошли уже»: региональное ТВ случайно показало, как вице-губернатор требует включить белые списки

10.11.2026, 16:45, Разное
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Телеканал «Оренбург-24» случайно показал фрагмент заседания с участием вице-губернатора Алексея Лобушкина, на котором тот критикует подчинённых за доступность интернета. Чиновник потребовал немедленно включить белые списки у всех провайдеров, включая домашний интернет.

Недовольство Лобушкина вызвал тот факт, что жители региона всё ещё могут использовать YouTube, а некоторым даже удаётся это делать без VPN.

«Я не понимаю, что за вольницу устроили в интернете? Баклаев, ты за это отвечаешь (обращаясь к министру цифрового развития Ивану Баклаеву – прим. ред.). Выборы прошли уже давно, почему YouTube открывается у всех подряд? Туда зальют какую-нибудь дрянь про меня, про тебя, про губернатора – и кому я звонить буду по-твоему, Биллу Гейтсу? Вот эти ****** (участники запрещённой организации ЛГБТ – прим. ред.) снимут что-нибудь такое, зальют на YouTube и ты сам бегать у меня будешь везде… Наверху узнают – нас ****** и ******* (обесчестят и дегидрируют – прим. ред.). Что, в Вашингтон тебе командировку делать будем? В Силиконовую долину поедешь, пороги там обивать будешь… Вот сейчас без шуток давайте, я серьёзно говорю, порядок навести надо срочно», – говорит вице-губернатор на видео.

Первоначально этот фрагмент был примонтирован к сюжету, опубликованному на странице телеканала «ВКонтакте». В основной части видео рассказывалось о том, как власти региона эффективно сражаются с угрозами для детей в интернете, и по всей видимости его снимали на том же самом совещании. В настоящий момент ролик целиком удалён из «ВКонтакте» вместе со всеми копиями, однако неизвестные злоумышленники успели загрузить его на YouTube.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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