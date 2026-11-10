 

Зимний капкан: специалисты объяснили, почему суставы ломит на холоде и как уменьшить боль

10.11.2026, 17:03, Разное
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С наступлением холодов многие отмечают усиление дискомфорта в опорно-двигательном аппарате. Специалисты в области ортопедии и ревматологии — Сэмюэль Эшби и Марико Ишимори — в интервью изданию The Independent поделились методами борьбы с сезонной скованностью. По их мнению, ключом к хорошему самочувствию остаются физическая нагрузка, контроль водного баланса и защита от низких температур.

Как поясняет доктор Эшби, в зимний период наблюдается снижение общей подвижности. Люди реже выходят на улицу, что приводит к застойным явлениям в сочленениях и потере эластичности связок. В особой зоне риска находятся пациенты с хроническими воспалительными процессами, такими как артрит. Для поддержания рабочего состояния суставного аппарата медик настаивает на ежедневной тридцатиминутной практике. Это могут быть как статические нагрузки вроде йоги, так и силовые блоки. Работа мышц создает надежный каркас, который берет на себя часть нагрузки и разгружает хрящевую ткань.

Помимо механики, критически важен химический состав среды внутри сустава. Доктор Эшби акцентирует внимание на питьевом режиме. Недостаток жидкости в организме напрямую сказывается на объеме синовиальной смазки. Это вещество выполняет роль амортизатора и позволяет поверхностям костей скользить друг относительно друга без трения. При дегидратации смазка густеет, что и вызывает характерный хруст и боль.

Ревматолог Марико Ишимори делает упор на терморегуляцию. Она предупреждает, что при переохлаждении тело запускает защитный механизм: чтобы спасти внутренние органы, организм сужает сосуды на периферии. Кровоток в руках, ногах и самих суставах замедляется. Ткани вокруг сочленений начинают остывать. В ответ на это мышечный каркас вокруг сустава входит в состояние гипертонуса — мышцы спазмируются, пытаясь сберечь остатки тепла. Это напряжение сдавливает нервные окончания и резко ограничивает амплитуду движений. В качестве защиты врач советует многослойность: обязательно закрывать голову, шею и кисти. Для ночного отдыха при сильном дискомфорте допустимо использовать локальный подогрев — электропростыни или грелки.

Если коррекция образа жизни не приносит облегчения, медики настоятельно советуют посетить терапевта. Только профильный осмотр позволит исключить развитие патологий и подобрать медикаментозную поддержку для снятия воспаления.

Изображение: разработано Мagnific.

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