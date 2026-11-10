 

Делает беседу приятнее: ученые раскрыли математическую формулу идеального разговора

10.11.2026, 18:03, Разное
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За ощущением легкого и продуктивного диалога скрывается вполне конкретный физический закон, именуемый «розовым шумом». Суть этого феномена в том, что участники разговора периодически входят в резонанс, используя схожие речевые обороты и обсуждая один предмет, а затем их пути расходятся, пока один из них не сместит фокус внимания. Группа специалистов под началом Кэтрин О’Нелл из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире подтвердила эту закономерность, изучив массивы реальных диалогов.

В строгой науке под «розовым шумом» понимают сигнал, чья мощь аккумулируется на низких частотах. Исследователи перенесли этот принцип на вербальное взаимодействие. Собеседники поддерживают единство мнений и лексики лишь до тех пор, пока один не предложит свежий ракурс. В этот миг гармония рушится, но вскоре второй участник подхватывает инициативу, возвращая беседу в единое русло. Именно такая цикличная смена фаз — от полного слияния до легкого диссонанса — и создает, по мнению ученых, то самое чувство приятного общения.

Для проверки гипотезы команда проанализировала два массива данных: стенограммы быстрых свиданий и записи подкастов с двумя ведущими. Специалисты сопоставляли наличие искомого ритма с субъективными оценками удовольствия от контакта. В обоих случаях выявилась четкая закономерность: чем отчетливее проявлялся «розовый шум», тем выше собеседники ставили качество коммуникации.

Далее ученые перешли к тестированию искусственного интеллекта. Им удалось заставить языковую модель Claude Sonnet 3.7 сгенерировать два типа бесед — удачную и провальную. При разборе текстов выяснилось, что в «приятных» версиях алгоритма ритмический рисунок «розового шума» выражен гораздо ярче. Специалисты объясняют это тем, что нейросеть в процессе обучения впитала паттерны человеческого письма и бессознательно скопировала темпоритм удачных людских диалогов.

Кэтрин О’Нелл проводит параллель с физикой: «Розовый шум живет на рубеже хаоса. Вы фиксируетесь на идее, но не вязнете в ней намертво. Это крайне важно для речи: вы остаетесь на предмете ровно столько, чтобы вникнуть в суть, но уходите с него до того, как он исчерпает себя».

Долгое время лингвистика рассматривала речь как векторный процесс — путь от точки А к точке Б ради передачи данных или заключения сделки. В такую механистическую схему описанный феномен не укладывался, оставаясь вне поля зрения теоретиков. Нынешние данные открывают новые горизонты. Они помогут людям точнее настраиваться на собеседника, а разработчикам диалоговых систем — создавать алгоритмы, чье общение не будет казаться искусственным и роботизированным.

Результаты исследования опубликованы в Science Advances.

Изображение: разработано Мagnific.

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