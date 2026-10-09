 

В УрФУ разработали титановый сплав, продлевающий срок эксплуатации авиадвигателей

09.10.2026, 23:33, Разное
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Изображение: УрФУ

Специалисты УрФУ создали инновационный титановый сплав, устойчивый к нагреву вплоть до 650°C. В вузе полагают, что материал поможет заметно продлить ресурс авиадвигателей и сократить количество их ремонтов.

Ученые подобрали оптимальные составы и параметры обработки сплавов, что дает возможность применять их в элементах статора двигателя при температуре 650°C и обеспечивать более длительную эксплуатацию по сравнению с текущими решениями. При этом детали, находящиеся в движении (например, лопатки), способны выдерживать нагрев до 600°C на протяжении до 200 часов.

Ключевым фактором роста термостойкости стало повышение доли алюминия в составе сплава. Одновременно с этим исследователи подобрали особые режимы термомеханической обработки, которые помогли справиться с характерной для подобных материалов хрупкостью, из‑за чего ранее подобные сплавы не применяли в авиастроении.

Использование новинки даст возможность дольше эксплуатировать детали в условиях высоких температур, а также сократить расходы на техобслуживание двигателей.

Сейчас ученые совместно со специалистами «ВСМПО‑Ависма» проводят испытания опытных образцов и занимаются выплавкой слитков весом до 40 кг. В дальнейшем планируется подготовить технологию к опытному промышленному производству.


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