 

В тюрьме мексиканского штата Синалоа в результате беспорядков погибли 10 человек

09.10.2026, 5:48, Разное
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В тюрьме в мексиканском штате Синалоа произошли беспорядки, в результате которых погибли девять заключенных и один посетитель. Еще 16 заключенных получили ранения, сообщило управление безопасности штата.

Власти заявили, что контроль над тюрьмой восстановлен, передает Reuters. Прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего и причин вспышки насилия.


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