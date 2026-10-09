В тюрьме мексиканского штата Синалоа в результате беспорядков погибли 10 человек

В тюрьме в мексиканском штате Синалоа произошли беспорядки, в результате которых погибли девять заключенных и один посетитель. Еще 16 заключенных получили ранения, сообщило управление безопасности штата.

Власти заявили, что контроль над тюрьмой восстановлен, передает Reuters. Прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего и причин вспышки насилия.

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