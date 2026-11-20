В США задержан мужчина, подозреваемый в переводе более $26 тысяч сторонникам ИГ

Министерство юстиции США сообщило о задержании 34-летнего Юнеса Мустафы Юнеса, жителя города Лавония в штате Джорджия. Его подозревают в переводе более 26 тысяч долларов лицам и организациям, связанным с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), а также в попытке уничтожения доказательств.

Как пишет министерство юстиции США, с декабря 2025 года по июнь 2026 года Юнес перевел через криптовалютные счета 16807 долларов, используя различные телефонные номера и учетные записи для сокрытия своей личности. По версии следствия, часть денег предназначалась для финансирования деятельности ИГ в Сирии. Еще около 9206 долларов он предположительно перевел в 2021-2022 годах, используя вымышленное имя.

18 ноября агенты ФБР провели обыски в квартире, автомобиле и на рабочем месте подозреваемого. В квартире были обнаружены три мобильных телефона, погруженных в неизвестную жидкость. Один из аппаратов был разбит, у другого удален идентификационный номер. В ванной нашли измельченные документы, также замоченные в жидкости. Следователи полагают, что Юнес пытался уничтожить улики.

В поле зрения ФБР мужчина попал еще в 2020 году после просмотра пропагандистских материалов ИГ в интернете. В сентябре 2022 года он уехал в Турцию, где провел около двух лет, после чего был задержан и депортирован в США. По данным следствия, он продолжал поддерживать контакты с лицами, ранее осужденными за преступления, связанные с терроризмом.

Юнесу предъявлены обвинения в международном отмывании денег и уничтожении доказательств. По каждой из этих статей ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд постановил оставить подозреваемого под стражей до следующих слушаний, назначенных на 23 ноября.