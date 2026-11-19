Тигровый комар добрался до Дагестана: что показал генетический анализ

На Каспийском побережье Дагестана — в Махачкале и Дербенте — впервые обнаружили азиатского тигрового комара Aedes albopictus. Этот вид известен как эффективный переносчик вирусов Денге, Чикунгунья и Зика, а также ещё ряда возбудителей. Сама находка не означает, что в регионе сразу возникнет вспышка инфекций, но она важна для системы наблюдения: если инвазивный комар закрепляется на новой территории, риск местной передачи вирусов возрастает.

Исследователи собрали 57 комаров этого вида в Махачкале и Дербенте, включая личинок и взрослых особей. Задача была не просто подтвердить, что это тигровый комар, а понять, откуда он пришёл в Дагестан. Для этого использовали митохондриальную ДНК — она передаётся по материнской линии и удобна как генетическая метка. У 10 комаров прочитали протяжённый участок гена COI длиной 1400 пар нуклеотидов. Все последовательности оказались идентичными. Этот вариант, или гаплотип H1, ранее был широко распространён в Краснодарском крае, где устойчивая популяция Aedes albopictus существует с 2011 года.

Затем исследователи проверили всех 57 собранных комаров с помощью рестрикционного анализа — метода, при котором ДНК разрезается в определённых местах и даёт характерный профиль. У всех особей профиль совпал с гаплотипом H1. Это усиливает вывод: новая дагестанская популяция генетически очень близка к краснодарской.

Дополнительным маркером стала симбиотическая бактерия Wolbachia, которая живёт внутри клеток комара и передаётся потомству. У тигровых комаров встречаются два штамма — wAlbA и wAlbB, и их сочетание может различаться между популяциями. Среди 57 обследованных комаров 55 были заражены Wolbachia: у одной особи нашли только wAlbA, у 19 — только wAlbB, а у 35 — оба штамма одновременно. Оба штамма уже встречались в России, но в Иране у Aedes albopictus обнаруживали только wAlbB. Это ещё один аргумент в пользу того, что дагестанская популяция связана прежде всего с краснодарской, а не с иранской.

Практический смысл работы простой: появление тигрового комара в новом регионе нужно вовремя заметить и держать под наблюдением. Это значит следить за численностью комаров, проверять места, где они размножаются, и не давать виду незаметно закрепиться на Каспийском побережье. В условиях потепления климата такие наблюдения становятся особенно важными для профилактики возможных вспышек опасных инфекций.

Результаты исследования опубликованы в «Российском журнале биологических инвазий»

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