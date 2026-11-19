Кушнер — «Для России приемлемо предоставление Украине гарантий по образцу пятой статьи NATO»

Представитель президента США Джаред Кушнер заявил по окончании проходившего в Берлина саммита «коалиции желающих», что для РФ приемлем вариант предоставления Украине гарантий безопасности, схожих с NATO. Об этом пишет ABC.

«С точки зрения США, предоставление гарантий по образцу пятой статьи – очень серьезный шаг. Президент Трамп открыт для этого», заявил он, добавив, что американский лидер готов обратиться к Конгрессу США для обеспечения таких гарантий.

Стивен Виткофф, второй посланник Трампа, сообщил, что Украина и пути мирного урегулирования конфликта обсуждались в ходе трехсторонней встречи американского президента с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Отметим, что и Украина, и европейские страны выступали обсуждения этого вопроса на прошедшем в Китае саммите, настаивая на том, что будущее Украины нельзя обсуждать без ее участия.