Плотность пород и магнитные аномалии: новый подход к поиску золота в Северной Осетии

Ученые ищут новые подходы к оценке золотоносности Северной Осетии (Алании), и одна из последних работ показывает, как в этом может помочь геофизика. Ученый С.Г. Парада из Геофизического института Владикавказского научного центра РАН проанализировал цифровые модели гравитационного и магнитного полей, чтобы выявить признаки рудно-магматических систем, перспективных на цветные и благородные металлы, включая золото. Практическая задача здесь вполне прикладная: региону важно диверсифицировать горнодобывающую и металлургическую отрасли, заново оценить известные рудные районы на наличие высоколиквидных золотых руд и найти новые объекты на территориях, которые раньше не были подробно изучены.

Метод, о котором идет речь, не ищет золото напрямую. Геофизические съемки фиксируют свойства пород: гравиразведка реагирует на различия в плотности, аэромагниторазведка — на магнитные характеристики. По этим данным можно построить карты локальных аномалий, то есть отклонений от общего фона. В работе использованы цифровые модели полей гравиразведки и аэромагниторазведки, привязанные к геологической карте масштаба 1:1 000 000 по листу K-38,39 (Махачкала). Локальные аномалии силы тяжести рассчитывались как разница между исходным полем и полем, осредненным в окне 20 на 20 км. Для магнитного поля локальные аномалии получали как разницу между исходным полем и полем, пересчитанным на высоту 2 км. Затем эти данные совместили на одной карте и сопоставили с размещением месторождений и рудопроявлений цветных и благородных металлов.

Главный результат работы формулируется достаточно ясно. Рудно-магматические системы гранитоидного типа в пределах Северной Осетии (Алании) тяготеют к отрицательным аномалиям силы тяжести. А потенциально золотоносные системы располагаются в пределах положительных аномалий магнитного поля. Иными словами, для предварительного отбора перспективных участков полезно искать зоны, где гравитационное поле ниже фона, а магнитное поле выше фона. Это не означает, что под каждой такой точкой обязательно лежит месторождение. Речь идет о геофизических признаках, которые помогают сузить площадь поисков и более обоснованно выбирать районы для детальных геологических работ.

Почему золото связано с такими системами, объясняется его геохимией. Золото содержится в породах в очень малых концентрациях, порядка n×10⁻⁷ процента. Чтобы образовалось месторождение, магматические и гидротермальные процессы должны собрать и перенести этот металл в ограниченные по площади зоны. Поэтому возможность золотого оруденения конкретной рудно-магматической системы во многом определяется областью генерации магмы и рудоносных растворов. Геофизические данные позволяют увидеть глубинное строение территории и выделить блоки и структуры, которые могли быть связаны с такими процессами. Дополнительно автор выделил систему геофизических линеаментов по горизонтальным градиентам гравитационного поля; эти линии подчеркивают границы блоков, направление их простирания и структурно-тектонический каркас территории.

В работе также учтен опыт поисков золота в перспективных районах Приамурья, где геофизические данные уже применялись для оценки рудно-магматических систем. Для Северной Осетии такой подход особенно полезен потому, что горная территория отличается высокой геологической неоднородностью, а бурение и детальные полевые работы стоят дорого. Геофизика в этом случае работает как предварительный фильтр: она не заменяет геологоразведку, но помогает выбрать участки, где поиск имеет больше шансов, и сократить объем затрат на неперспективных площадях. Для обычного читателя вывод простой: речь идет не о готовой карте месторождений, а о научном инструменте, который делает поиск золота более целенаправленным и помогает региону развивать минерально-сырьевую базу с меньшим количеством слепых проб.

Исследование опубликовано в журнале «Геология и геофизика Юга России»

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