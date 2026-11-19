Самые медленные частицы Вселенной: Алматы может стать центром поиска новой физики

Ученые предлагают превратить действующий исследовательский реактор в Алматы в мощную «фабрику» сверххолодных нейтронов — частиц, которые могут помочь проверить, почему вселенная устроена именно так, а не иначе. Об этом написали исследователи К. Турлыбекулы и А. Стрелков (Объединенный институт ядерных исследований) в статье, опубликованной в журнале «Advances in Nuclear Science and Applications».

Что такое сверххолодные нейтроны

Нейтроны — незаряженные частицы внутри атомного ядра. Обычно они движутся очень быстро, но сверххолодные нейтроны настолько медленны — всего несколько метров в секунду, — что почти любой материал отражает их, как зеркало. Благодаря этому их можно удерживать в замкнутых сосудах сотни секунд и дольше, а затем очень точно изучать.

Именно эта способность делает их ценными для фундаментальной физики. Главная надежда ученых — измерить электрический дипольный момент нейтрона: если он окажется ненулевым, это станет серьёзным намёком на новую физику за пределами привычной теории и может помочь объяснить, почему во Вселенной осталось больше вещества, чем антивещества.

Что уже сделали в Алматы

Реактор WWR-K работает в Институте ядерной физики в Алматы с 1967 года. Еще в 1970-е годы там создали установки, которые научились получать сверххолодные нейтроны прямо из реактора, направлять их по специальным трубам с зеркальными стенками и удерживать в закрытых сосудах.

Исследователи пробовали разные материалы-«преобразователи»: алюминий, магний, гидрид циркония, воду и газы. Лучшие результаты дал гидрид циркония, а при охлаждении до температуры жидкого азота число регистрируемых нейтронов заметно возрастало.

Ученые также выяснили, что особенно эффективно производят сверххолодные нейтроны водород и его изотопы. Например, при температуре около 80 К — примерно минус 193 градуса Цельсия — параводород давал самый сильный сигнал, тогда как гелий практически не давал полезного выхода.

Почему реактор подходит

WWR-K — водо-водяной исследовательский реактор мощностью 6 МВт. Его важная особенность — большой «тепловой канал» диаметром около метра, который примыкает к активной зоне реактора: там создаётся интенсивный поток тепловых нейтронов, из которых и можно получать сверххолодные.

Расчеты показывают, что у передней стенки этого канала поток достигает примерно 1,21×1012 нейтронов на квадратный сантиметр в секунду при мощности реактора 6 МВт. Для сравнения: многие аналогичные реакторы советской эпохи либо уже закрыты, либо перепрофилированы под выпуск медицинских изотопов, а WWR-K сохраняет перспективу долгой работы и модернизации.

Что предлагают построить

Авторы предлагают проект AlSUN — «Алматинский источник ультрахолодных нейтронов». В тепловой канал реактора планируется поместить криогенный модуль с суперфлюидным гелием-4, охлаждённым ниже 1 К, то есть до температур, близких к абсолютному нулю.

Схема устроена так: вокруг гелиевой ловушки объёмом около 35 литров размещают слой жидкого дейтерия при 20 К, затем графитовый замедлитель и свинцовую защиту от гамма-излучения. Дейтерий предварительно замедляет нейтроны, а сверххолодный гелий превращает часть из них в нейтроны, которые можно накапливать и выводить к измерительным установкам.

По расчетам, источник сможет создавать около 26 миллионов сверххолодных нейтронов в секунду. В экспериментальной камере ожидаемая плотность составит примерно 5 тысяч нейтронов на кубический сантиметр — уровень, близкий к лучшим действующим и проектируемым установкам такого класса.

Зачем это нужно

Чем больше сверххолодных нейтронов доступно ученым, тем точнее можно измерять их свойства. Такие эксперименты помогают искать редкие нарушения симметрии, проверять современные теории физики элементарных частиц и искать следы явлений, которые пока не объяснены.

Кроме фундаментальных вопросов, сверххолодные нейтроны полезны для изучения материалов: они позволяют исследовать структуру и поведение вещества без разрушения образца. Поэтому новый источник мог бы стать не только научной лабораторией, но и частью более широкой нейтронной инфраструктуры Казахстана.

Что еще предстоит сделать

Проект пока расчётный, а не построенный. Чтобы он заработал, нужно подтвердить, что криогенная система способна отводить примерно 10 Вт тепла при температуре около 1 К, подобрать материалы стенок с минимальными потерями нейтронов и создать фокусирующие нейтроноводы, которые будут доставлять частицы к приборам с меньшими потерями.

Если эти задачи удастся решить, WWR-K может стать одной из немногих действующих площадок мира, где сверххолодные нейтроны будут производиться в промышленно значимых количествах. Для Казахстана это означало бы возвращение к научному направлению, заложенному ещё в советские годы, но уже на современном технологическом уровне.

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