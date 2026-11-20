Сенат не поддержал попытку ограничить полномочия Трампа на ведение войны с Ираном

В четверг, 19 ноября, Сенат отклонил резолюцию, обязывающую президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана или получить разрешение Конгресса на их продолжение. За резолюцию проголосовали 48 сенаторов, против – 51.

Как пишет Reuters, документ ранее был одобрен Палатой представителей. Его поддержали трое сенаторов-республиканцев, тогда как один демократ проголосовал против.

Это далеко не первая попытка Конгресса ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана. С начала войны в 2026 году Сенат проводил подобные голосования более десяти раз. В большинстве случаев инициативы отклонялись.

Еще в феврале 2020 года, во время первого президентского срока Трампа, Сенат одобрил резолюцию, ограничивающую возможность военных действий против Ирана без согласия Конгресса. Однако Трамп наложил на нее вето.