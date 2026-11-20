Как представители фауны лечат болезни людей

Человечество с незапамятных времен черпало лекарства из кладовых природы, используя лечебные свойства трав, минералов, грибов… И конечно, животных. Люди давно заметили, что помочь больному могут и насекомые, пресмыкающиеся, звери и птицы. Так возникла целая ветвь «живых терапий» — странных на первый взгляд, но удивительно действенных.

Как человек понял, что природа лечит не только травами

Одними из первых свидетельств целенаправленного использования фауны в медицине служат древние тексты, такие как «Папирус Эберса» (Древний Египет, около 1550 г. до н.э.) и труды Галена (Древний Рим, II век н.э.). В них описывалось применение животных и их продуктов: мед использовали для заживления ран, жир животных — для приготовления мазей, а пиявок — для кровопускания, которое, по представлениям того времени, восстанавливало баланс жидкостей в организме.

Однако в Средневековье использование животных часто опережало научное понимание их действия. С одной стороны, такие практики, как лечение пиявками, стали частью официальной медицины. В Европе наступила «эпоха пиявок»: Франция, Германия и Англия закупали их миллионами ежегодно, а в Париже существовали целые «пиявочные фермы». С другой стороны, использование животных в медицине, основанное на суеверных представлениях, а не на доказанной эффективности, часто принимало вид знахарства, вроде прикладывания жаб к опухолям,

Настоящим научным прорывом стала работа британского физиолога Джона Б. Хейкрафта (1857–1922). В 1884 году он экспериментально доказал, что слюна медицинской пиявки содержит вещество, позже названное гирудин, которое препятствует свертыванию крови. Это была первая систематическая попытка объяснить физиологический механизм лечебного эффекта пиявок.

Гирудотерапия. Изображение: Wellcome Collection

Параллельно также развивались исследования животных ядов и их применение. Так, австрийский врач Филипп Терч (1844–1917) начал клинически применять пчелиный яд для лечения ревматизма — сначала на себе, потом на пациентах, и в 1888 году опубликовал свои наблюдения, включающие сотни укусов и значительное количество улучшений. Сегодня Филипп Терч считается «отцом современной апитерапии» — как первый, проведший клинические испытания пчелиного яда.

В 1898–1905 гг. французские ученые Альбер Кальметт (1863–1933) и Цезарь Физали (1852–1906) получили из крови животных противозмеиные сыворотки, впоследствии спасшие жизни сотням тысяч людей, укушенных змеями. После того как Кальметт обнаружил, что, если животным ввести яд в малых дозах, их сыворотка крови становится сильным противоядием, началось активное использование в медицине змеиного яда. Сначала его использовали только для производства сывороток, но затем ассортимент препаратов расширился.

В это же время оформилось и другое направление — зоотерапия, или анималотерапия, где лечебный эффект достигается не за счет химических веществ, а через контакт с самим животным. Пионером в этой области считается американский психолог Борис Левинсон, который в 1960-х годах заметил, что его юные пациенты с расстройствами аутистического спектра шли на контакт гораздо охотнее, когда на приеме присутствовала его собака. Именно он в 1964 году ввел термин «пет-терапия». Наблюдения Левинсона положили начало использованию животных для реабилитации моторики, когнитивных функций и психоэмоционального состояния человека.

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Таким образом, путь от интуитивного и часто основанного на суевериях использования животных к доказательной медицине был долгим. Он прошел через этапы наблюдения, систематизации, химического анализа и, наконец, клинических исследований, которые позволили отделить настоящую науку о лечении животными продуктами от вековых заблуждений. Удивительно, но и сегодня, в XXI веке, когда фармацевтические лаборатории синтезируют, а фармацевтические фабрики изготавливают десятки тысяч искусственных лекарственных средств, позиции «лечебной фауны» в официальной медицине по-прежнему крепки. И сегодня мы расскажем о тех представителях животного мира, которые чаще всего приходят нам на помощь.

Пиявка — темный доктор из болот

Пиявка веками была загадкой для человека: скользкое, темное существо, ползающие и в воде, и по земле, кажется, несет с собой только страх и отвращение. Вместе с тем пиявка — один из самых старых и удивительных «живых лекарей». Применение пиявок при различных болезнях зафиксировано в медицинских трактатах Древнего Египта, Индии и Греции. Гиппократ и Авиценна подробно описывали методы лечения с помощью пиявок.

Современная медицина называет лечение с помощью пиявок гирудотерапией. Название происходит от латинского hirudo, что значит «пиявка». Основу лечения составляют биологически активные вещества, которые пиявка при укусе вводит в кровь человека через свою слюну. Самое известное из них — гирудин, который препятствует свертыванию крови, улучшает кровоток и вместе с другими ферментами, обезболивающими веществами и микроэлементами способствует рассасыванию тромбов и заживлению тканей.

Для доставки этих веществ пиявка использует две присоски: большая задняя служит якорем, а меньшая, вокруг рта, прокалывает кожу с помощью около 300 мелких зубов. При этом гирудин, который она выделяет, не дает крови сворачиваться, обеспечивая ее свободное поступление.

Но не все пиявки одинаково полезны. Для процедур применяют только специально выращенных и проверенных особей, главным образом Hirudo medicinalis — медицинскую пиявку. Другие виды могут быть опасны или не обладать лечебными свойствами. Кроме того, несмотря на безопасность медицинской пиявки, ее неправильная постановка может вызвать кровотечение, аллергическую реакцию или инфекцию. Поэтому процедуры проводят под контролем специалистов, тщательно рассчитывая количество пиявок, место постановки и длительность сеанса: обычно 2–10 особей по 20–40 минут каждая.

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С развитием науки появилась возможность применять гирудотерапию в виде препаратов, созданных на основе слюны пиявок, из которой выделяют гирудин и другие активные вещества, превращая их в лекарства. Ученые МФТИ и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины изучили геном медицинской пиявки и открыли новый белок: цистеин-богатый антикоагулянт. Опыты показали, что данный белок замедляет образование тромбов в 10 раз, при этом он в несколько раз эффективнее, чем искусственный гирудин — вещество, которое долго считалось самым надежным антикоагулянтом. То есть если обычная кровь образует сгусток за минуту, то с новым белком на это потребуется уже около десяти. Механизм действия белка еще изучается, но известно, что он подавляет тромбин – один из ключевых ферментов свертывания крови.

Пчелы — здоровье из улья

Лечение с помощью пчел и продуктов пчеловодства называется апитерапия, от латинского apis — пчела. Первые упоминания об этом виде терапии также встречаются еще в древних трактатах Египта, Китая и Индии. Пчелиный яд и мед использовали для заживления ран, снятия боли и укрепления организма.

Особое место занимает в медицине апитоксикотерапия — лечение с помощью укусов пчел. Пчелиный яд — сложная смесь более чем 50 активных веществ. Содержащиеся в нем пептиды мелиттин и апамин снимают воспаление, облегчают боль и улучшают работу нервной системы, а ферменты повышают проницаемость тканей, ускоряя действие других компонентов. Вместе они стимулируют кровообращение, укрепляют иммунитет и активируют восстановительные процессы.

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Классическая процедура проста: пчелу к активной точке на теле прикладывают пчелу, и она жалит. Яд поступает в ткани за несколько минут. Сеанс состоит из нескольких укусов, количество которых постепенно увеличивается. Сегодня апитоксикотерапия проводится в специализированных центрах, где совместно с пчелами или вместо них также используются препараты на основе пчелиного яда — мази, кремы и растворы для электрофореза. Процедуру используют при артритах, радикулитах, остеохондрозе, заболеваниях сосудов, кожных болезнях, а также для улучшения работы нервной системы и реабилитации после травм.

Однако важно помнить о возможном вреде: пчелиный яд — сильный аллерген, и у некоторых людей даже один укус может вызвать опасную реакцию. Поэтому апитерапия всегда проводится под контролем специалиста с учетом состояния пациента и дозировки.Несмотря на то, что пчелиный яд известен уже много веков, его по-прежнему изучают в научных лабораториях и делают новые важные открытия. Например, ученые из Нижегородского государственного университета выявили противораковые свойства пчелиного яда и на его основе создали экспериментальный препарат, способный замедлять рост некоторых типов опухолей. В составе препарата соединены хитозан, наночастицы золота и пчелиный яд. Препарат действует благодаря способности проникать прямо в митохондрии — «энергостанции» клеток. В опухолевых клетках именно эти структуры становятся мишенью для разрушения. Попав туда, активные вещества вызывают сигнал самоуничтожения клетки, замедляя рост опухоли и продлевая жизнь пациента. Сейчас препарат проходит испытания на животных.

Муравьи: кислота для исцеления

Муравьи с давних времен вызывали у человека не только любопытство, но и уважение к себе как к источнику лекарственных свойств. В древнем Китае и Индии знахари использовали настойки и порошки из этих насекомых для лечения усталости, болей в суставах и кожных заболеваний. В Европе начиная с 17 века вошел в обиход так называемый муравьиный спирт — экстракт муравьев на этаноле, который применяли для растираний при болях в суставах и простудах.

Муравьиная кислота. Изображение: Freepik

Лечение муравьями в научной и народной традициях обычно называют мирмекотерапией:от греческого myrmex — «муравей» и therapeia — «лечение». Главным действующим веществом этих маленьких насекомых является муравьиная кислота, обладающая антисептическим, обезболивающим и раздражающим эффектом. Механизм действия на организм объясняется довольно просто. Муравьиная кислота, попадая на кожу, вызывает расширение капилляров, усиливает кровоток и снимает мышечный спазм. Раздражение нервных окончаний стимулирует выработку эндорфинов, приводя к уменьшению боли. Также в муравьях присутствуют аминокислоты, пептиды, микроэлементы — цинк, магний, железо — и даже особые биологически активные соединения, которые способны воздействовать на иммунную и нервную системы. В итоге муравьиная терапия действует комплексно, сочетая локальный эффект с общим стимулирующим действием на организм.

В народных практиках иногда использовали живых насекомых, позволяя им кусать кожу, или прикладывая к суставам целые горсти муравьев. Такой метод, работавший как естественное раздражающее и стимулирующее средство, — нечто вроде своеобразной биоакупунктуры. Однако, как и в случае с пиявками, далеко не все муравьи одинаково полезны. Наибольшую ценность представляли лесные муравьи рода Formica, особенно рыжий лесной муравей, чья кислотность и состав оптимальны для медицинских целей. Тропические виды муравьев, напротив, непригодны для лечения: они чрезмерно агрессивны, а их яд вызывает сильные аллергические реакции. Поэтому в традиционных практиках выбор муравья не менее важен, чем сам метод.

Сегодня интерес к муравьям выходит далеко за рамки народной медицины: ученые МГУ и Сколтеха выделили из черных древоточцев (Camponotus vagus) новый штамм стрептомицетов, способный синтезировать антибиотик нибомицин. Этот природный препарат не только борется с бактериями, но и способен замедлять рост раковых клеток, действуя как двойное средство против инфекций и опухолей. Открытие особенно ценно сейчас, когда привычные антибиотики теряют эффективность, а муравьи демонстрируют потенциал для создания новых лекарств.

Микрофотография колонии Streptomyces sp. Pe6, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа. Изображение: Пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова

Улитки: лекарственная слизь

Улитки на первый взгляд кажутся простыми и беззащитными существами, но именно они подарили медицине и косметологии одно из самых необычных средств — муцин, или улиточную слизь. История использования муцина уходит корнями в Древнюю Грецию: Гиппократ рекомендовал смесь измельченных улиток с молоком для лечения воспалений и ран на коже. В средневековых лечебниках встречаются удивительные рецепты с использованием улиток. Их растирали в кашицу и прикладывали к ожогам, абсцессам и незаживающим ранам, полагая, что слизь способствует заживлению. Настои из улиток рекомендовали при кашле и «болезнях груди», а также при язве желудка. В некоторых текстах упоминаются даже порошки из высушенных улиток, которые предлагалось использовать при тяжелых инфекциях, включая сибирскую язву. В XIX веке врачи применяли порошки, сиропы и даже шоколад из улиток для лечения туберкулеза, заболеваний дыхательных путей, воспалений желудочно-кишечного тракта и проблем с кожей. Со временем практика постепенно перешла от народных рецептов к научно обоснованному подходу. Так, в 60-х годах ХХ века официальное открытие целебных свойств муцина сделал испанский онколог Рафаэль Абад Иглесиас: изучая лучевую терапию и облучая улиток, он заметил, что облученные моллюски выделяют слизь активнее, и эта слизь быстро заживляла ожоги на их теле.

Сегодня именно на этих свойствах улиточной слизи основывается так называемая терапия улитками – snail therapy, известная в косметологии как «улиточные процедуры», или «snail facial». В азиатских странах она превратилась в модный тренд: живые улитки медленно ползают по коже, оставляя тонкий слой муцина, который впитывается в кожу и запускает регенеративные процессы.

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Опыт и интерес к уникальным свойствам улиток постепенно перешли и в научно-практическую сферу. Исследователи отдела технологии производства и оценки качества продукции животноводства филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» вместе с фермерским хозяйством Артема Храмова представили уникальную разработку — новый продукт из виноградной улитки в виде порошка, которому пока нет аналогов в стране.Изобретение, на которое уже получен патент, называется «лиофилизат виноградной улитки и способ его получения» (прим. ред.: лиофилизат – порошок). Продукт может использоваться самостоятельно или как компонент в ветеринарии, пищевой промышленности и косметологии — например, при создании биологически активных добавок и природных стимуляторов.

Змеиный яд: здоровье в капле смерти

Змея издавна считается символом медицины. Посох Асклепия со свернувшейся вокруг него змеей отражает идею исцеления и напоминает: то, что может убивать, при правильном применении способно лечить.

Яд змей — сложная смесь органических и неорганических веществ. Особый интерес у исследователей вызывают яды кобр, гадюк и гремучих змей. Яд змеи выделяется специальными железами позади глази поступает в организм жертвы через зубы — фанги. Для исследований его получают безопасным способом, так называемым доением змей (прим. ред.: milking). Собранный яд очищают, разделяют на отдельные компоненты и тестируют каждый компонент на безопасность и лечебные свойства.

Попытки использовать змеиный яд для создания лекарств предпринимались еще в древности, но реальные результаты появились только в XX веке. Одним из первых успешных лекарств, созданным в конце 1970-х годов на основе пептида из яда южноамериканской змеи, обыкновенной жарараки, стал каптоприл; позднее появился и эналаприл — оба препарата применяются для снижения артериального давления.

По мере того как интерес к змеиным ядам усиливался ученые стали искать новые подходы к их изучению. Так, еще в 2000 году специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН разработали уникальный способ получать змеиный яд без необходимости работать с живыми змеями. Они создали культуру клеток ядовитой железы обыкновенной гадюки и предложили методику выращивания этих клеток в питательной среде. Эта работа имела большое значение: змеи плохо размножаются в неволе, а забор яда у живых животных сопряжен с серьезными рисками и трудностями. К сожалению, проект из-за недостаточного финансирования не был доведен до конца.

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Тем не менее наука ищет новые пути, позволяющие расширить применение змеиных ядов в медицине. Наш портал уже писал, что в Новосибирском серпентарии, единственном в нашей стране питомнике по разведению змей с целью получения лечебных ядов, идет уникальный эксперимент по разведению в неволе гадюки Никольского — редкой змеи, чей яд обладает уникальными свойствами и содержит фермент фосфолипаза А2, обладающий избирательной цитотоксичностью, то есть способностью воздействовать только на опухолевые клетки. Исследования этого фермента проводятся в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Академика И.П. Павлова.

Лошади, дельфины и собаки: зоотерапевты для реабилитаций

Использование животных в лечебных и реабилитационных практиках стало важным направлением современной медицины. Такой подход называют зоотерапией. Суть ее проста: взаимодействие с животными оказывает положительное влияние на физическое и психическое состояние человека, помогает восстановлению после травм, болезней и стрессов.

Лошади применяются в иппотерапии. Верховая езда и упражнения на лошади полезны для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, церебральным параличом, расстройствами координации и даже после инсультов. Движения лошади передают пациенту мягкие, ритмичные импульсы, которые стимулируют мышцы, улучшают равновесие, тонус и осанку, а также активируют нервные центры, отвечающие за координацию и сенсорную интеграцию. Собаки участвуют в канистерапии. Они помогают детям и взрослым с аутизмом, психическими расстройствами, после травм или операций. Контакт с собакой снижает тревожность, улучшает настроение, способствует социализации и мотивации к упражнениям. Кроме эмоциональной поддержки собаки стимулируют физическую активность: игры, прогулки и тренировки помогают укреплять мышцы и повышать выносливость. Дельфины используются в дельфинотерапии. Общение с дельфинами и простые упражнения в воде показали положительный эффект при ДЦП, задержках речевого развития, психоэмоциональных расстройствах и неврологических патологиях. Движение в воде совместно с дельфинами создает массажный эффект, улучшает кровообращение, координацию движений и моторику, а сам контакт с животным снижает стресс и повышает мотивацию к реабилитации.

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Существуют и другие формы зоотерапии. Кошки помогают при тревожности, депрессии и нарушениях сна, стимулируя выработку эндорфинов и создавая ощущение спокойствия. Птицы, например попугаи, используются для когнитивной и речевой терапии, особенно у детей с задержками развития, так как взаимодействие с ними стимулирует внимание и коммуникацию. Кролики, морские свинки и другие мелкие животные часто применяются в стационарах и геронтологических центрах для снижения стресса и улучшения психоэмоционального состояния пациентов.

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Думаем, что прочитав этот материал, вы больше не сомневаетесь в том, что терапия с использованием животных объединяет физические, психологические и социальные эффекты, делая ее вспомогательным методом при множестве заболеваний — от неврологических и ортопедических до психоэмоциональных и когнитивных расстройств.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение на обложке: Freepik

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