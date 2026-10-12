В США прошел обыск в доме конгрессвумен Ильхан Омар, выступающей с резкой критикой Израиля

Сотрудники Управления расследований министерства внутренней безопасности США провели обыск в доме конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар, выступающей с резкой критикой Израиля. Обыск был проведен утром в понедельник, 12 октября, в рамках федерального уголовного расследования, пишет Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Министерство юстиции США подтвердило, что сотрудники Управления расследований внутренней безопасности (HSI) провели обыск на основании судебного ордера. В ведомстве не уточнили, с чем связано расследование.

По информации Fox News, следственные действия связаны с подозрениями в нарушениях при оформлении иммиграционных документов Омар, которые ее покойный отец заполнял, когда она была ребенком.

44-летняя Ильхан Омар родилась в Сомали и представляет штат Миннесота в Палате представителей Конгресса США с 2019 года. Она неоднократно выступала с резкой критикой политики Израиля в отношении палестинцев, а также является последовательным противником президента Дональда Трампа.

На момент публикации о предъявлении Омар каких-либо обвинений не сообщалось. Представители конгрессвумен пока не прокомментировали обыск.

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