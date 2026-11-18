В США приговорили почти к 28 годам тюрьмы иранского агента, готовившего покушение на Трампа

Федеральный суд в Бруклине (Нью-Йорк) приговорил 48-летнего гражданина Пакистана Асифа Мерчанта к 27 годам и шести месяцам лишения свободы за подготовку убийства Дональда Трампа и других высокопоставленных американских политиков по заданию иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР).

Как пишет министерство юстиции США, приговор был вынесен 17 ноября. В марте 2026 года федеральный суд присяжных признал Мерчанта виновным в подготовке террористического акта и организации заказного убийства.

Согласно материалам дела, в 2022 году Мерчант был завербован представителями КСИР. Начиная с 2023 года он около 15 раз встречался в Тегеране со своим куратором, который обучал его методам конспирации и поручил организовать убийство американского политика. Целью операции была месть за ликвидацию командующего силами «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, убитого в результате американского удара в январе 2020 года в аэропорту Багдада.

В апреле 2024 года Мерчант прибыл в США и попытался найти исполнителей убийства. Он обратился к знакомому, который сообщил о его планах в ФБР и стал информатором ведомства. Впоследствии Мерчант встретился с людьми, которых считал профессиональными убийцами, и передал им аванс в размере 5000 долларов. В действительности это были агенты ФБР, работавшие под прикрытием.

На судебном процессе Мерчант признал, что считал главной целью покушения Дональда Трампа, который в тот период участвовал в президентской кампании. Среди других возможных целей назывались действовавший тогда президент Джо Байден и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

По данным следствия, убийство планировалось совершить во время одного из предвыборных митингов. При изучении электронных устройств Мерчанта следователи обнаружили поисковые запросы, связанные с мероприятиями предвыборной кампании Трампа, в том числе с местом проведения митинга в Нью-Джерси.

Мерчант был задержан 12 июля 2024 года, прежде чем смог реализовать свой план. В министерстве юстиции США подчеркнули, что расследование позволило предотвратить организованное при участии иранских спецслужб покушение на американских политических деятелей.