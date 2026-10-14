 

В США предъявлено обвинение мужчине, угрожавшему убить Нетаниягу и всех евреев

14.10.2026, 4:45, Разное
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33-летнему Дилану Даниэллу, жителю штата Нью-Йорк, предъявлено обвинение в угрозах сотрудникам ФБР.

Согласно материалам дела, в мае 2026 года он неоднократно звонил в еврейскую благотворительную организацию в Нью-Джерси, заявляя: «Я хотел бы отправить всех евреев в газовые камеры и убить их», «Я хотел бы убить Биньямина Нетаниягу и всех евреев».

7 октября агенты ФБР пришли к нему домой, чтобы допросить в связи с этими звонками. Даниэлл обругал их и заявил, что «хороший полицейский – мертвый полицейский». Позже он отправил одному из агентов сообщение с угрозами.

Даниэлл заключен под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.


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