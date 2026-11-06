В США двух израильтян обвиняют в мошенничестве на $129 млн с использованием ИИ

Федеральная прокуратура США предъявила обвинения двум израильтянам и их предполагаемому сообщнику в масштабном мошенничестве с использованием искусственного интеллекта. По версии следствия, преступная группа похитила более 129 миллионов долларов у компаний в США и других странах, выдавая себя за руководителей предприятий и адвокатов.

Как пишет федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, обвиняемыми являются 54-летний израильтянин Шарон Хазан, 42-летний Гай Шитрит, проживающий в Израиле и ОАЭ, и 41-летний Джейкоб Сол, житель Испании и Великобритании.

Согласно обвинительному заключению, в 2024-2026 годах участники группы находили сотрудников крупных компаний, имевших полномочия переводить значительные денежные суммы. С ними связывались от имени генерального директора и сообщали о подготовке секретной финансовой сделки, например приобретения другой компании. Для убедительности мошенники использовали искусственный интеллект, позволявший воспроизводить голос руководителя, а иногда и его внешность во время видеозвонков.

Затем сотрудникам предлагали связаться с адвокатами крупных международных юридических фирм, якобы сопровождавшими сделку. Роль этих адвокатов также исполняли мошенники. Они убеждали жертв в необходимости соблюдать конфиденциальность и давали указания перевести деньги на определенные банковские счета, которые в действительности контролировались преступной группой.

По данным следствия, жертвами схемы стали, в частности, сеть больниц в штате Миссури, потерявшая 4,83 миллионов долларов, банк в Род-Айленде (2,68 миллионов долларов), сеть больниц в Калифорнии (2,97 миллионов долларов), британская финансово-технологическая компания (11,58 миллионов долларов), инвестиционная компания в Массачусетсе (4,64 миллионов долларов) и производитель кормов для домашних животных во Флориде (5,24 миллионов долларов).

Похищенные средства поступали на банковские счета в США, Испании, Португалии, Греции, ОАЭ, Сингапуре, Австрии, Словакии и Китае. Затем деньги переводили в криптовалюту, чтобы затруднить отслеживание их происхождения и распределить между участниками группы.

Как пишет Ynet, в одном из эпизодов в октябре 2024 года сотрудник крупной инвестиционной компании в Нью-Йорке получил сообщение якобы от генерального директора с просьбой помочь провести конфиденциальную сделку. Он согласовал перевод 2,85 миллионов долларов, однако операционный отдел компании остановил платеж в последний момент.

Следствие установило, что Джейкоб Сол, использовавший псевдонимы «Рокки Бальбоа» и «Себа Кларк», специализировался на имитации адвокатов. У него обнаружили написанный от руки сценарий разговора, предназначенный для убеждения сотрудников компаний не обсуждать секретные сделки с коллегами.

Шарон Хазан, известный среди сообщников под псевдонимами «Супермен Кэш» и «Невыполнимая миссия», по версии следствия, занимался отмыванием похищенных средств. Прокуратура утверждает, что он хвастался своим многолетним опытом и заявлял, будто за последние три года отмыл более 400 миллионов долларов, называя себя лучшим специалистом по отмыванию денег в мире. В 2008 году Хазан уже был осужден в США за участие в сговоре с целью банковского мошенничества.

Трое обвиняемых были задержаны в Европе: Сол – 17 июня в Испании, Хазан – 5 августа также в Испании, Шитрит – 7 сентября в Великобритании. США добиваются их экстрадиции.

Каждому предъявлены семь пунктов обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег. По отдельным статьям предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

ФБР продолжает расследование и призывает компании, которые могли стать жертвами аналогичных схем, обращаться к следователям. Все трое обвиняемых считаются невиновными до вынесения обвинительного приговора судом.