 

В Сибири нашли кузницу, которой больше 1000 лет: открытие меняет представления о металлургии таежных народов

04.10.2026, 21:15, Разное
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В районе Нижнего Приангарья в Красноярском крае археологи обнаружили первую кузнечную площадку, относящуюся к XI-XIV векам. Это единственный объект такого рода, известный на всей территории Восточной Сибири. Находка подтверждает, что у людей, живших в тайге у Ангары и Енисея в эпоху предмонгольского и монгольского времени, было развитое металлургическое производство.

Что удалось найти

Среди находок — кузнечный горн, сопла, молоты, наковальни, отходы металлургического производства и несколько изделий из металла. Ранее в этом регионе находили только свидетельства плавки железа, но не кузнечного дела. Теперь картина стала полнее: местное население не только выплавляло металл, но и умело его обрабатывать.

Кузнечная площадка относится к лесосибирской археологической культуре. Эта культура существовала в средневековье и была характерна для южнотаежной зоны Средней Сибири — территории современного Красноярского края в бассейнах Енисея и Ангары. Для нее характерен устойчивый погребальный обряд кремации на стороне, специфическая керамика с гребенчатым орнаментом и комплексное хозяйство, сочетавшее коневодство, охоту, рыболовство, собирательство и черную металлургию.

Почему это важно для науки

Открытие заполняет пробел в понимании того, как развивалось кузнечное ремесло в таежных районах Сибири. Оно также показывает, что технологии обработки железа, известные в этих местах в средние века, затем были восприняты коренными малочисленными народами Севера и сохранялись вплоть до начала XX века.

Ранее на комплексе Пинчуга-6 уже находили кузнечные инструменты, но это были отдельные предметы, а не целая мастерская. Теперь же исследователи получили возможность изучать организацию кузнечного производства: расположение горна, набор инструментов, отходы, которые остаются при работе с металлом.

Для лесосибирской культуры характерно сочетание привозных украшений из цветных металлов с местными изделиями из железа. Это говорит о том, что население Приангарья было включено в систему межкультурных связей и активно обменивалось товарами с соседями. При этом железо оставалось местным продуктом, а кузнечное дело — важной частью хозяйства.


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