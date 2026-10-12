В семье кандидата в Сенат США от демократов обнаружились джихдисты

Представитель прогрессивного лагеря Демократической партии Абдул аль-Саид, кандидат в Сенат США от штата Мичиган, заявил 11 октября в интервью, что ни он, ни его семья не связаны с радикальной группировкой «Братья-мусульмане».

Однако посты в социальных сетях, которые на протяжении долгого времени публиковала сводная сестра мусульманского политика Иман Абдальхади, свидетельствуют об обратном, пишет Washington Free Beacon. Преподавательница Чикагского университета в 2012-2013 годах открыта писала о связях семьи с движением.

После того, как президентом Египта был избран исламист Мухаммад Мурси, она написала: «Моя семья давно с «Братьями-мусульманами. У меня родственники и в тюрьмах за это сидели». В день свержения Мурси военными она опубликовала другой пост: «Молюсь за семью, которая поддерживает «братьев-мусульман» в Египте. Не высовывайтесь, думайте о безопасности».

Отметим, что отец Иман – палестинец, за которого ее мать. Фаттах аль-Коми вышла замуж после развода с отцом Абдула. Женщина – сторонница радикальной исламистской идеологии. Некоторое время Фаттах работала в Исламском американском фонде помощи, связанным с «Аль-Каидой».

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