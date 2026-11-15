В Саксонии-Анхальт немцам могут разрешить дважды в год ночевать на своих дачах

Ландтаг немецкой земли Саксония-Анхальт в понедельник рассмотрит поправки к законам, которые разрешат местным жителям дважды в год ночевать на собственных дачах. Сейчас это запрещено федеральным законодательством ФРГ и классифицируется как Infrastrukturordnungszerrüttung («подрыв инфраструктурного порядка»).

Либеральные политики из АДГ разработали законопроект, согласно которому немцы смогут получить документ, предоставляющий однократное право на исключение из правил – Einzelfallausnahmesondergenehmigung. Чтобы его получить, потребуется собрать справки из строительного надзора и ведомства по защите от катастроф и чрезвычайных ситуаций о безопасности дома, а также получить разрешения от ведомства по защите общественного порядка и главы Kleingartenverein, на территории которого расположена дача. Рассмотрение заявки обойдётся в 50 евро, а в случае успеха необходимо будет в течение 5 рабочих дней после ночёвки написать отчёт в ландрат. Каждый год можно будет получить не более двух таких разрешений на человека и не более трёх – на одну дачу.

Инициатива вызвала резкое сопротивление со стороны левых партий ХДС и ХСС – там обвинили АдГ в намеренном саботаже правил и стандартов с целью дестабилизировать страну.

«Так они разваливают Германию, которую мы построили, – Германию, основанную на правилах и порядке. Мы приложим все усилия, чтобы прекратить этот либерально-ультраправый шабаш и не допустить подрыва наших устоев», – сказал предыдущий председатель ландтага Дитер Штайнеке.

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