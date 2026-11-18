В Рязанской области создаётся вольноживущая группировка краснокнижного зубра

В Рязанской области создаётся вольноживущая группировка зубра: при поддержке Минприроды России 10 животных переехали в регион из Центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника (Московская область), ещё 8 особей прибыли из питомника Окского заповедника (Рязанская область). Краснокнижных животных встретили губернатор Рязанской области Павел Малков, сенатор Сергей Аноприенко и министр природопользования региона Александр Новиков. После прохождения карантина животные будут выпущены в дикую природу Борисовского заказника и Келецкого охотхозяйства. Как отметила заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер, расширение ареала Центральной популяции зубра на территорию Рязанской области предусмотрено Стратегией сохранения зубра в РФ, и на регион возложена большая ответственность по сохранению и обеспечению благополучия группировки краснокнижного вида.

Работы по восстановлению популяции зубра ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экологическое благополучие». Реинтродукция зубра — один из самых успешных проектов по восстановлению краснокнижных видов: сегодня Россия является лидером по количеству зубров, в стране проживает четверть всей мировой популяции вида — более 3 тысяч особей (в мире — свыше 12 тысяч). Восстановлением мировой популяции занимались ещё в Российской империи, но после Первой мировой войны основная популяция в Польше к 1919 году была уничтожена, а к 1927-му исчезли зубры и на Кавказе — осталось лишь несколько десятков особей в зоопарках. Советский Союз присоединился к работам по реинтродукции после Второй мировой войны: в 1948 году был основан Центральный зубровый питомник Приокско-Террасного заповедника, а в 1959-м открылся зубровый питомник Окского заповедника. Сегодня оба учреждения продолжают разведение, выращивание и подготовку животных к жизни в естественной среде, ежегодно пополняя вольноживущую популяцию.

Из Приокско-Террасного заповедника передали десять зубров 2025 года рождения — шесть самцов и четыре самки, которые родились и выросли в питомнике и хорошо перенесли дорогу. Из Окского заповедника прибыли две самки (двухлетняя Мелорада и годовалая Метафия) и шесть самцов (Медком, Мегрис, Меной, Метрик, Мекат и Меколян); животные благополучно перенесли транспортировку, сразу пошли знакомиться с новым вольером и быстро нашли место водопоя. Стратегия сохранения зубра в РФ была утверждена в 2021 году главой Минприроды Александром Козловым; среди её задач — приоритетное формирование четырёх популяций (Центральной, Среднерусской, Центрально-Кавказской и Северо-Европейской), сохранение страхового генофонда в неволе и полувольных условиях, воспроизводство зубров для реинтродукции и эффективное управление процессом восстановления вида. Работы по созданию вольноживущей группировки в Рязанской области ведутся при поддержке компании Grass.

Фото: пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России