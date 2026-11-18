В Румынии произошло сильное землетрясение, его ощутили в Украине и Молдове

В уезде Вранча на востоке Румынии около трех часов ночи 18 ноября произошло землетрясение. Его магнитуда была оценена румынскими властями в 5,7, а Геологической службой США – в 5,3.

Его эпицентр находился в 16 километрах к западу от населенного пункта Нережу-Мик, на глубине 120 километров. Сильные толчки ощущались в Бухаресте и других городах Румынии, сообщается о двух пострадавших в результате падения мебели и множестве людей в состоянии шока.

Землетрясение ощущалось и в соседних странах, таких как Украина и Молдова. Жители Кишинева сообщали о падающей в домах мебели. Зафиксированы толчки в Киевской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины.