 

В России впервые выписали штраф за лицензионную Windows. Юрлицо обвинили в финансовой поддержке недружественной корпорации

05.11.2026, 18:03, Разное
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В России впервые выписали штраф юридическому лицу за покупку лицензии на Windows 11 – научно-производственному предприятию «Электрон» из Волгограда придётся выплатить 19 тысяч рублей государству и избавиться от лицензионной ОС.

В ходе проверки было установлено, что «Электрон» приобрёл лицензию после 2023 года, когда Microsoft прекратила операции в РФ и была за это внесенена в реестр недружественных иностранных компаний. Это действие было расценено как «оказание финансовой, материальной, информационной или иной поддержки недружественному юридическому лицу».

Как отмечают местные СМИ, в общей сложности в НПП насчитывается 18 компьютеров, однако нарушение удалось выявить лишь на одном – после фиксации первого нарушения выяснилось, что остальные 17 ПК сломаны и не включаются. В протоколе осмотра записано, что все они выдавали ошибку «BOOT MENU».

Согласно действующим правилам, во избежание штрафов ОС Windows можно покупать только в государственном магазине ПО «ИнфорМАРКЕТ» – после этого пользователь получит KMS-активатор и справку о лицензировании, которую можно показывать проверяющим органам. Средства, собранные в интересах компании Microsoft, дожидаются её на специальном счету, с которого также списываются ежемесячные штрафы за уход с рынка.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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