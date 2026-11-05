 

«Любит наш народ русиано, кашу и сосиски»: Россия обретёт национальный завтрак

05.11.2026, 16:03, Разное
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В России утвердили состав традиционного русского завтрака – теперь, помимо чашечки русиано, в него войдут манная каша и сосиски, сообщили в министерстве промышленности и торговли. Это позволит отказаться от навязанных Западом круассанов, мюслей и прочих чуждых русскому человеку продуктов.

Как пояснили в ведомстве, новый стандарт призван укрепить национальную идентичность и сформировать у граждан правильные гастрономические ориентиры. При этом русиано будет рекомендовано подавать исключительно в стаканчиках с отечественной символикой, а манную кашу – без комочков. Сосиски станут обязательным мясным компонентом завтрака.

«Компоненты подбирали, ориентируясь в первую очередь на статистику, во вторую очередь – на историческую и политическую целесообразность», – рассказали в Минпромторге.

В министерстве подчеркнули, что переход на новый стандарт – исключительно добровольное решение каждого учреждения общепита, но за отказ следовать рекомендациям предусмотрены штрафы и внеплановые проверки с неутешительными выводами.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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