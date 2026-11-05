Криста Пайк, выжившая во время казни, подала иск в федеральный суд США

50-летняя Криста Пайк, выжившая во время казни, в ходе которой ей были сделаны две смертельные инъекции, подала иск в федеральный суд, чтобы предотвратить ее перевод в тюремное отделение, где она содержалась до попытки привести приговор в исполнение.

«Мое значительно ухудшившееся физическое состояние делает меня беззащитной перед угрозой насилия со стороны других заключенных. В отделении содержатся люди с длинной историей насилия и нарушений дисциплины. Есть также значительные проблемы с охраной и гигиеной», – утверждается в документе.

Пайк находится в больнице тюрьмы Debra K. Johnson Rehabilitation Center в штате Теннеси, в одиночном заключении. Ранее ее адвокаты обратились в суд с просьбой прекратить изоляцию, поскольку соглашение с тюремными властями позволяло ей работать, питаться, заниматься спортом и общаться с другими заключенными.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за пытки и убийство в 1995 году 19-летней Коллин Слеммер, своей однокурсницы. На момент преступления Пайк было 18 лет. 30 сентября ей ввели две дозы пентобарбитала, однако казнь не привела к смерти. Она была госпитализирована в критическом состоянии, но уже через десять дней была выписана и переведена в тюрьму.