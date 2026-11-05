Австралия первой в мире узаконила превращение умерших людей в компост

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05.11.2026, 15:00, Разное
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Звучит несколько экзотично, но теперь это с большой вероятностью может стать новой реальностью. Вместо привычных захоронений усопших в гробах их будут превращать в компост, что позволит достичь сразу нескольуих важных целей. В австралийском штате Новый Южный Уэльс уже официально узаконили то, что назвали «естественным органическим разложением». Они не первые на этом направлении, но впервые все сделано «по науке».

У идеи перерабатывать тела в компост, которую несколько лет назад начали продвигать в США, есть принципиальный минус. Это слово «переработка», которое означает использование специальных камер, затрат энергии и ресурсов. Как отмечают специалисты, это эрзац, ненужная надстройка — точно такая же, как и гробы из тяжелого дерева и краски, и вообще вся процедура захоронения. Изначально наши далекие предки просто предавали тела земле, а вот бальзамирование, саваны, кремацию и т.д. придумали уже потом – в угоду религиозным и культурным запросам.

Чтобы тело безопасно разложилось, нужны прямо противоположные условия. Во-первых, никакой оболочки или символическая обертка из ткани из натуральных волокон. Как вариант – корзинка из прутьев или грибного мицелия, которая тоже разлагается в грунте. Во-вторых, глубина захоронения не более 1 м, это так называемый «живой» слой земли, где активно действуют грызуны, насекомые и микробы. Запахи с такой глубины не достигают, а падальщикам трудно раскопать останки.

Остается проблема утилизации костей и опасных патогенов, поэтому места захоронения лучше не использовать в практических целях. Проще говоря, когда вы хороните тельце домашнего питомца в дальнем углу участка, вы садите там цветущий куст или дерево, а не разбиваете грядки с овощами. То же самое с человеческими останками – в конечном итоге они полностью растворятся и станут частью природы.Источник &#8212 NSW Parliament

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