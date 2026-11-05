 

Десять самолетов совершили 5 ноября экстренную посадку из-за сообщений о бомбах

05.11.2026, 15:15, Разное
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Airbus A320 авиакомпании Aer Lingus, направлявшийся из Дублина в Рим, совершил экстренную посадку на авиабазе в Нормандии после сообщения о том, что на его борту находится бомба. Пострадавших нет, французские саперы проверяют самолет.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что следит за развитием ситуации в режиме реального времени. По сообщениям СМИ, во время полета и посадки ирландский лайнер сопровождали боевые самолеты Rafale ВВС Франции.

Как пишет агентство Reuters, в общей сложности 5 ноября из-за сообщений о бомбах экстренную посадку совершили в Европе десять рейсов, в том числе три в Болгарии, один в Бельгии, один в Австрии, один в Италии и четыре, направлявшихся в Прагу.

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